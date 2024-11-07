Antalya Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:39

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:39

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İSTH kısmı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında M.G.'nin (42) kendisinde bulunan metamfetamin maddesini piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Adli makamdan alınan arama kararı ile şüphelinin Mimarsinan Mahallesi'ndeki ortak ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 14.250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli cumhuriyet savcısının talimatıyla 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.