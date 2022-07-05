Antalya Tünektepe'de orman yangını

05 Temmuz 2022 Salı, 17:49

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin alt kısmındaki alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.

605 rakımlı Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin altında başlayan yangına, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle havadan helikopterle müdahale ediliyor.

Küçük bir alanda etkili olan yangının helikopter müdahalesiyle kısa sürede söndürülmesi bekleniyor.