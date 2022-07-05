Antalya Tünektepe'de orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan helikopterle müdahale ediliyor.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 17:49
Antalya Tünektepe'de orman yangını
Abone Ol google-news

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin alt kısmındaki alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.

605 rakımlı Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin altında başlayan yangına, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle havadan helikopterle müdahale ediliyor.

Küçük bir alanda etkili olan yangının helikopter müdahalesiyle kısa sürede söndürülmesi bekleniyor.


Konyaaltı orman yangını Yangın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler