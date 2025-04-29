Antalya Valiliği sahilleri kiralıyor

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 04:00

Finike Kaymakamlığı, Sahilkent-Kum Mahallesi’nin kıyı kesimindeki işletmelere ihtarname göndererek bir hafta içinde alanı boşaltmalarını istedi. Alanın boşaltılması için işletmelere verilen süre dün sona erdi.

‘PARALEL BELEDİYE’ GİBİ

Antalya’da sahiller ve plajlar valiliğin kontrolünde olan ve “paralel belediye” gibi çalışan AYDAŞ isimli üçüncü şirket eliyle kiralanıyor. Uygulamaya tepki gösteren Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) Başkanı Önder Akülkü, ilçe sahilinin belediyeye verilmesi isteğiyle halktan toplanan imzaları ilgili kurumlara ilettiklerini dile getirdi. CHP’li Finike Belediyesi de sahilin kendilerine verilmesini istediklerini ancak kabul edilmediğini açıkladı. Akülkü, “Biz Muğla’nın koylarını ele geçiren MUÇEV adlı şirketi beklerken, Antalya’da valilik bünyesinde kurulan ve vali yardımcısı Yalçın Sezgin’in yönetim kurulu üyesi olduğu AYDAŞ A.Ş. sahile el koydu” dedi.