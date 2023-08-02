Antalya ve Muratpaşa'da imar planları 12 katla sınırlandı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 19:53

Güncelleme: 02.08.2023 - 19:53

Üçüncü derece deprem bölgesi kuşağında yer alan Antalya’da Büyükşehir Belediyesi ve merkez Muratpaşa Belediyesi insan hayatına verdiği değeri gösteren örnek bir adım atarak imar planlarında değişikliğe gitti. 30 kat serbest imar planında düzenlemeye giden 2 belediye, planları 12 katla sınırladı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de iki belediyenin bir daha acı kayıplar yaşanmaması için düzenleme yapması kent konseyince de ilgi gördü.

PERDE BETON UYGULAMASI

Muratpaşa Belediye Meclisi, Kahramanmaraş depreminden 1 ay sonra da yeni yapılacak olan binalarda perde beton uygulaması zorunluluğunu getirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye gibi deprem ülkesi olan Şili’de de uygulanan perde beton sisteminin hayat kurtardığını belirterek “Muratpaşa’mızda binaların dayanıklılığını arttırmak için mecburi olmasını öneriyoruz. Bu maliyeti de arttırmayan bir şey. Teknik bir konu. Keşke bir devlet politikası olarak çok uzun yıllar önce buna geçebilmiş olsaydık. Şu andaki hasarımız çok daha düşük olurdu” demişti.

6 ŞUBAT DEPREMİ

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinde 227 bin 27 bina yıkıldı ve ağır hasar aldı.