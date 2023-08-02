Konya ve Erzurum depremlerinin ardından: Naci Görür'den iki şehir için deprem uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iki şehir için uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, dün saat 18.06'da Konya'da 5.0 büyüklüğünde, saat 21.37'de ise merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Konya ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Görür, Erzurum ve Konya’da gerçekleşen depremlere ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:
"Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli.
Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4,0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde (Çoban Dede?). 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme Zonu için de geçerli. pic.twitter.com/9K4iMY75AI— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 1, 2023
Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde.”
Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde (Konya Fay Zonu, Eren, 2019). Sevgiyle pic.twitter.com/VjqoEDAvgZ— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 1, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor!
- Davutoğlu'nun itirafına CHP'den ilk yanıt
- İhracatına yasak geldi!
- Bir saldırgan tutuklandı!
- CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim
- 11 ili saydı, CHP'li belediyeleri hedef aldı
- FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
- Tıp öğrencisinin sır kaybı!