Konya ve Erzurum depremlerinin ardından: Naci Görür'den iki şehir için deprem uyarısı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:35

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, dün saat 18.06'da Konya'da 5.0 büyüklüğünde, saat 21.37'de ise merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Konya ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görür, Erzurum ve Konya’da gerçekleşen depremlere ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

"Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli.

Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4,0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde (Çoban Dede?). 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme Zonu için de geçerli. pic.twitter.com/9K4iMY75AI — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 1, 2023

Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde.”