11 gündür kayıp: Seda Nur her yerde aranıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:41

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halası ile kalıp, ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı. Dersten saat 10.00 sıralarında çıkan Uludağ, bir pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Uludağ, akşam halasının evine dönmeyince Güney Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Seda'nın ailesi de durumu polise bildirdi. Ekipler, 25 Kasım'da Seda Nur Uludağ'ı bulmak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA 'AKŞAM DUYARSIN' DEMİŞ

Koru Mahallesi sahilinde Uludağ'a ait olabileceği düşünülen şemsiye bulan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Genç kadının Koru Mahallesi'nde elinde şemsiyesi ile yürüdüğü görüntüler de ortaya çıktı. Seda ile pastanede buluşan kız arkadaşı da cep telefonu ile konuştuğunu, sonra moralinin bozulduğunu, ağladığı, ardından yanından ayrıldığını iddia etti. Daha sonra Uludağ'ı aradığını ve durumunu sorduğunu belirten arkadaşı, Uludağ'ın kendisine "Akşam duyarsın" dediğini öne sürdü.

SON TELEFON SİNYALİ

Seda Nur Uludağ'ın cep telefonundan son sinyalin, kaybolduğu gün saat 16.00'da Koru Mahallesi Fener Tepesi Poyraz mevkisinden alındığının tespit edilmesiyle gönüllü dalgıçlar, bölgede arama-tarama çalışma başlattı. 3 kilometre açık, 80 metre derinlikte 4 dalgıç, su altında arama yaptı. 5 su üstü arama kurtarma ekibi ise karadan çalışmaları sürdürdü. Polis gözetiminde yapılan çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Öte yandan Seda Nur'un ailesi, Seda Nur Uludağ’ı görenlerin 0542 681 09 74 ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermelerini istedi.