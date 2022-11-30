TGC 46. Sedat Simavi Ödülleri açıklandı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:38

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı.

11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 46 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

2022 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ

Murat Ağırel

Yeniçağ Gazetesi’nde 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 Mayıs 2022 tarihlerinde yayımlanan “Uyuşturucu kıskacında Türkiye” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Eylem Nazlıer’i Evrensel Gazetesi’nde 16 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Yaşadıklarımı dikkate alsalardı Beyza hayatta olabilirdi!: Beyza’nın katili, başka bir çocuğu daha istismar etmiş” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer buldu.

RADYO ÖDÜLÜ

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer radyo programı olmadığına karar verdi.

Seçici Kurul ayrıca, Didem Karakelle Sayın’ı TRT Radyo 1’de 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Dünya Mirası: Tryo Antik Kenti” adlı programı nedeniyle övgüye değer gördü.

TELEVİZYON ÖDÜLÜ

Haber

Yeşim Karacaoğlu – Mehmet Akif Balıkçıoğlu

FOX TV’de 23 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “Kaş Yaparken Göz Çıkardılar” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Gülçin Hacıevliyagil Ayçe-Mustafa Kemal Kiruk’u Habertürk TV’de 24 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan 'İzmir’de “Az Hasarlı Kiralık' adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer buldu.

Belgesel

Şükran Pakkan

GAİN Dijital TV’de 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Çek Çek” adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ

İ. Bülent Çelik

“Karikatürist”

Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan İ. Bülent Çelik’i karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer gördü.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Selçuk Altun

“Kitap İçin 5” adlı eseriyle ödüle değer bulundu.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Cem Behar

“Kadîm ile Cedîd Arasında - III. Selim Döneminde Bir Mevlevî Şeyhi: Abdülbâki

Nasır Dede’nin Musıki Yazmaları” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Emrah Özensoy

“Yakın-Alan Nano-Infrared Spektroskopisi ile Katalitik Kükürt Zehirlenmesinin Moleküler Patikalarının Nanometre Ölçeğinde Belirlenmesi” başlıklı çalışmasıyla ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Seda Keskin Avcı-Gökhan Önder Aksu-Dr. Öğr. Üyesi İlknur Eruçar Fındıkçı-Dr. Zeynep Pınar Haşlak’ın “Yapısal Yönlendirmeli Hesaplamalı Tarama Metodunu Kullanarak CO2 Yakalama ve H2 Saflaştırma için Kovalent Organik Yapılı Malzemelerin Keşfinin Hızlandırılması” başlıklı ortak eserini övgüye değer buldu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ

Dr. Arif Engin Çetin

“Hücre Büyümesini Ölçmek için Kırılma İndisi Algılama Platformu” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner’i “Femoral Ven Duvar Kalınlığı Ölçümü: Behçet Hastalığı için Yeni Bir Tanısal Test” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu.

SPOR ÖDÜLÜ

Kadın Milli Boks Takımı

“Dünya Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü.