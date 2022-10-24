Antalya'da 2 öğrencinin öldüğü scooter kazasında yeni gelişme

Antalya'da otomobiliyle çarptığı scooterdaki lise öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:02
Antalya'da 2 öğrencinin öldüğü scooter kazasında yeni gelişme
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobil sürücüsü M.C.G., 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.

Ortaokuldan bu yana arkadaş olan lise son sınıf öğrencileri Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra scooter kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.


Antalya scooter otomobil

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