Elektrikli scooterdan düşen üniversite öğrencisi yaralandı
Edirne'de elektrikli scooterdan düşerek yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda elektrikli scooter ile seyreden Z.S., aracın kontrolünü kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kafasının yere çarptığını ifade eden üniversite öğrencisi Z.S., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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