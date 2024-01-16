Antalya'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından darbedildi
Antalya’da iki hastane personeli tartıştıkları hasta yakını tarafından darbedildiklerini belirterek şikayetçi oldu.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniği’nde görevli sağlık çalışanı Serkan M. ve güvenlik görevlisi İsmail Ş., tartıştıkları üç hasta yakını tarafından darbedildikleri, hakaret ve tehdide maruz kaldıkları şikayetiyle polise başvurdu.
Poliklinik doktorunun “beyaz kod” verdiği olayda hastane görevlileri darp raporu alırken hasta yakınlarının polikliniğin camını kırdığı öne sürüldü.
Olaya karışan şüpheliler hakkında “kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret” suçlamasıyla işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük canlısı, 4.500 yıldır denizin altında!
- Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı!
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Destici 'özerklik' de istemiş
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Ek zam için kritik tarih geldi!
- Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı