Antalya'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından darbedildi

Antalya’da iki hastane personeli tartıştıkları hasta yakını tarafından darbedildiklerini belirterek şikayetçi oldu.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:56
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniği’nde görevli sağlık çalışanı Serkan M. ve güvenlik görevlisi İsmail Ş., tartıştıkları üç hasta yakını tarafından darbedildikleri, hakaret ve tehdide maruz kaldıkları şikayetiyle polise başvurdu.

Poliklinik doktorunun “beyaz kod” verdiği olayda hastane görevlileri darp raporu alırken hasta yakınlarının polikliniğin camını kırdığı öne sürüldü.

Olaya karışan şüpheliler hakkında “kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret” suçlamasıyla işlem başlatıldı.


Antalya sağlık çalışanı sağlıkta şiddet

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