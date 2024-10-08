Antalya’da 200 milyon TL’lik tefeci operasyonu: 5 tutuklama

Antalya’da yüksek faiz karşılığında para vererek 43 kişiye 200 milyon TL tefecilik eyleminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Antalya’da 200 milyon TL’lik tefeci operasyonu: 5 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:45

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüksek faiz karşılığında para vererek yurttaşları mağdur eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, 43 kişiye 200 milyon TL tefecilik eylemi gerçekleştiren 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi, belge ve doküman ele geçirildi.

Adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 5’i ’tefecilik ve yağma’ suçlarından tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #Tefecilik #tefeci

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