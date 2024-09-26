Mersin’de tefecilik yapan şüpheli tutuklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde tefecilik yapan şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin’de tefecilik yapan şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 08:53

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faizle para veren, karşılığında senet imzalatıp icra takibi başlatan şüpheli K.Y. ile ilgili çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında şüphelinin adresi belirlenerek operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada 1 adet 300 bin TL’lik çek, 136 bin TL’lik 4 adet senet, 1 adet imzalı boş senet, isim yazılı borç listesi, 2 adet başka şahıslara ait kredi sözleşmesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirildi.

Tefecilik suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Mersin #Tefecilik #tefeci

İlgili Haberler

Tefecilik yapan 2 şahsa jandarma operasyonu

Tefecilik yapan 2 şahsa jandarma operasyonu
Kundaklanma olayının altından 'tefecilik örgütü' çıktı

Kundaklanma olayının altından 'tefecilik örgütü' çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu... 58 ilde tefecilere operasyon: 160 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... 58 ilde tefecilere operasyon: 160 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler