Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi otelin olduğu bölgeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:21
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Antalya'da İncekum Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın saat 10.00 sıralarında ve otelin 1. katında çıktı ardından diğer katlara da yayıldı. Yangının söndürülmesi için Manavgat ilçesinden de takviye istendi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

 

 


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