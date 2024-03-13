Bakırköy'de rezidansta korkutan yangın!

Bakırköy’de rezidans içerisinde bulunan 2 katlı spor salonunun sauna kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:31
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Bakırköy'e bağlı Ataköy’de bulunan bir rezidansın spor salonu ve sauna kısmında dün saat 22.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar spor salonu içerisinde bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.


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