Antalya'da acı olay: Belediye personeli yemek dağıtımı sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde görevli personel, geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:54
Antalya'da acı olay: Belediye personeli yemek dağıtımı sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğü'nde görevli 52 yaşındaki Uğur Söğüt, iftar saatinde yemek dağıtımı esnasında kalp krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Söğüt, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Uğur Söğüt’ün cenazesi, cuma namazını müteakip Kızılcaşehir Ağzıkara Mezarlığı’na defnedildi.


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