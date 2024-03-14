Antalya’da Rus kadın evinde ölü halde bulundu

Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:23

Güncelleme: 14.03.2024 - 13:23

Olay, Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. 44 yaşındaki Rus vatandaşı Lilia Vashurkina, eşi tarafından yatak odasında hareketsiz olarak bulundu. İhbar edilmesi üzerine ikamete ambulans ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Rus kadının naaşı incelemenin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.