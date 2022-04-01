Antalya'da AKP'den istifa eden 412 kişi İYİ Parti'ye geçti
Antalya'da AKP Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden Mehmet Tayfur ile beraberindeki 412 kişi İYİ Parti'ye katıldı.
Antalya’da AKP Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden ve partisinden istifa eden Mehmet Tayfur, beraberindeki 412 kişiyle birlikte İYİ Parti’ye katıldı. İYİ Parti Antalya İl Binası'nda düzenlenen törende, partiye yeni katılanların rozetlerini takıldı.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 'Meral Akşener önderliğinde iktidara yürüdüklerini' söyleyen İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, “AKP Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Batıgan Aşireti'nden Mehmet Tayfur beraberindeki 412 kişiyle birlikte partimize katıldı. Emeklerinden dolayı partilimiz Yusuf Öztürk, Mine Fidan, Mehmet Ali Erdoğdu ve Ahmet Fırathan'a teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener önderliğinde; ruhumuzda Cumhuriyetimizin izleri, kalbimizde Ata’mızın sözleri, milletimizle omuz omuza iktidara yürüyoruz” dedi.
Geçtiğimiz günlerde 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP'nin Antalya Döşemealtı belediye başkanı olan Emre Afacan ve beraberindeki 100 kişi de İYİ Parti’ye geçmişti.
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