Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu

Yayınlanma: 20.10.2024 - 15:19

Güncelleme: 20.10.2024 - 15:19

Edinilen biliye göre, Serik’te Belek Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen 68 yaşındaki Alman turist Victor Bittermann’ın odasına temizlik için giren otel personeli Bittermann’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bittermann’ın hayatını keybettiğini belirledi.

Bittermann’ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Bittermann’ın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.