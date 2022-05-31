Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!

31 Mayıs 2022 Salı, 21:13

İstanbul Bebek sahilinde iki kişinin açık alanda cinsel ilişkiye girmesine ve bir kişinin ise çıplak şekilde bankta uzanmasına dair görüntülerin ardından Antalya'da da bir kadın sokakta çıplak şekilde yürürken görüntülendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. Kadının neden çıplak yürüdüğü ise bilinmiyor. Yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.