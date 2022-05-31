Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
İstanbul Bebek ve Ortaköy sahilinde ortaya çıkan skandal görüntülerin ardından bu sefer de Antalya’nın Manavgat ilçesinde cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyen kadın görüntülendi.
İstanbul Bebek sahilinde iki kişinin açık alanda cinsel ilişkiye girmesine ve bir kişinin ise çıplak şekilde bankta uzanmasına dair görüntülerin ardından Antalya'da da bir kadın sokakta çıplak şekilde yürürken görüntülendi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. Kadının neden çıplak yürüdüğü ise bilinmiyor. Yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
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