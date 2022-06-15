Antalya'da boşandığı kadını katleden erkeğe ağırlaştırılmış müebbet: Son sözü 'Allah büyüktür' oldu
Döşemealtı'nda TOKİ Konutları'nda ailesiyle yaşayan boşandığı Hayriye Alkutay'ı pompalı tüfekle katleden Mehmet Ayata isimli erkek için karar verildi. Mahkeme, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Antalya'da boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 kayınbiraderini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 31 yıl hapis cezası verildi. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Ayata, taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, ilk ifadesindeki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Allah büyüktür" dedi.
Mahkeme heyeti, Mehmet Ayata'ya "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
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Sanığa, kayınbiraderleri Murat ile Ahmet Emre Alkutay'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 31 yıl hapis cezası veren heyet, Ayata'yı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira cezaya çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.
OLAY
Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'nda ailesiyle yaşayan boşandığı Hayriye Alkutay'ın (30) evine giden M.A, 2 Aralık 2021'de pompalı tüfekle kadını ve olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
İki çocuk annesi, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.
Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ayata'nın boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
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