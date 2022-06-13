Antalya'daki 'sahil' cinayeti sanığına 'müebbet hapis' istemi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:15

Konyaaltı Sahili'nde arkadaşı Erhan Yazıcı'yı (41) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Orhan T. (58) hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"SEN BANA OĞLUM DİYEMEZSİN"

İddianamede, sanığın, 3 arkadaşıyla Akdeniz Bulvarı'ndaki bir iş yerinin önünde, maktul ve arkadaşının da yakın başka bir yerde içki içtikleri belirtildi.

Tuvalete giden Yazıcı'nın, sanık ve arkadaşlarını görünce yanlarında bir süre oyalandığı aktarılan iddianamede, sanığın bu sırada gördüğü kediye "Gel oğlum buraya" diye seslendiği kaydedildi. Bu ifadenin kendisine yönelik olduğunu düşünen maktulün "Sen bana oğlum diyemezsin" karşılığını vermesiyle ikili arasında tartışma çıktığı bildirildi.

İddianamede, çevredekilerin araya girmesiyle tartışmanın yatıştığı ve Yazıcı'nın arkadaşının yanına döndüğü vurgulandı.

Yaklaşık yarım saat sonra elinde bıçakla sanık ve arkadaşlarının yanına gittiği belirtilen maktulün, "Bana oğlum diyemezsin" diyerek bıçağı doğrudan Orhan T'ye salladığı, sanığın bıçağı tutmasıyla parmağından yaralandığı ifade edildi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, yaralanan sanığın yakınlardaki otomobiline giderek kendisine ait av tüfeğini aldığı, önce havaya bir el ateş ettiği, daha sonra 1-2 metre mesafeden Yazıcı'ya hedef alarak ateş açtığı kaydedildi.

Orhan T'nin maktulün yarasına tampon yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.