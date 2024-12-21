Antalya'da 'çete' operasyonu: CHP il yöneticisi tutuklandı

Antalya'da araç satan galericilerden haraç almak isteyen çete üyeleriyle bağlantısı olduğu iddia edilen CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, gözaltına alınıp tutuklandı.

Antalya'da 'çete' operasyonu: CHP il yöneticisi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 13:50

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, araç satan galericilerden haraç almak isteyen bir çete ile bağlantısının bulunduğu iddiası sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Akbulut, polis ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İL BAŞKANI: KESİN İHRAÇLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Akbulut'un tutuklanmasıyla ilgili sosyal medyadan yazılı açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, şunları kaydetti:

"İl yönetim kurulu üyesi Anıl Akbulut hakkında devam eden bir soruşturma sebebiyle tutuklanmıştır. Anıl Akbulut partimizin yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edilmiştir. Söz konusu soruşturma ve dava süreci takip edilecektir."

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kamacı, "Yaşanan olay Anıl Beyin kişisel, şahsi olayıdır. Bu kişinin kendisiyle ilgili bir durum ama biz gerekeni yaptık. Dava dosyası adliyede. Biz disipline sevk ettik" dedi. 


Etiketler: #haraç #Antalya

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