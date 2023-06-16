Antalya'da çiçek satıcısı ölü bulundu!

Antalya'da çiçek satıcısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:48
Antalya'da çiçek satıcısı ölü bulundu!
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Recep Bilgin Parkı'nda saat 08.30 sıralarında bankın yan tarafında yüzüstü hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Çiçek sattığı değerlendirilen kişinin yanı başında çiçeklerin olması dikkati çekti.


Antalya çiçek park ceset

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