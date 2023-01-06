Alkollüyken polis çevirmesine takıldı: Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
Eşi Özlem Ada Şahin ile eğlenmeye çıkan şarkıcı Berkay Şahin, iddiaya göre alkollü bir şekilde trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflememek için polisle tartıştığı ileri sürülen şarkıcı, 2 yıl trafikten men edildi.
Daha önce de alkollüyle olaylara karışan iki çocuk babası şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile eğlenmeye çıktı.
Mekanda alkol alan şarkıcı, o halde direksiyon başına geçti. Maslak'ta polis çevirmesine takılan Şahin'in olay çıkardığını iddia edildi.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, seyir halindeyken polisleri gören şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve o görüntülerin Emniyet'te bulunduğu söylendi.
Şarkıcı, alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten men edildi. Şarkıcı ve eşinin aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.
DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda da alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalanan şarkıcı, "Alkollü araç kullanmam çok saçma. Büyük hatalıyım zaten ama kısa mesafe sürdüğüm için sıkıntı yok" demişti.
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