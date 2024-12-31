Antalya'da dehşet: Koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:18

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:18

Olay, saat 15.30 sıralarında Anntalya’nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağı'nda ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, üst geçidin altında ağır bir koku alan yurttaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan tanınmaz haldeki cesedin üzerinden Kazım Taşdemir (66) adına kimlik çıktı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.