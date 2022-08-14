Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti
Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını geçerek, 31 dereceye ulaştı.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Antalya'da, nem oranı da yüzde 70 seviyesine ulaştı.
Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek, serinledi.
Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece oldu, deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece olarak ölçüldü.
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