Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti

Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını geçerek, 31 dereceye ulaştı.

(DHA)
14 Ağustos 2022 Pazar, 15:50
Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti
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Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Antalya'da, nem oranı da yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek, serinledi.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece oldu, deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece olarak ölçüldü. 


Antalya sıcak deniz

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