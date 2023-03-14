Antalya’da denizde 17-18 yaşlarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da Konyaaltı Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında 17-18 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:50
Antalya’da denizde 17-18 yaşlarında erkek cesedi bulundu
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Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında yaklaşık 3 gün önce yapılan ihbar için arama çalışma başlatan deniz polisi ekipleri, bölgede bugün yaptıkları taramada kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde bir erkek cesediyle karşılaştı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Deniz polisi dalgıçlarının çıkardığı ceset, bota alınıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan 17-18 yaşlarındaki erkek cesedi, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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