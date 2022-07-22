Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde görülen kadın cesedi, sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldı.

AA
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:29
Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu
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Antalya Alanya'da su sporları yapan görevliler, denizde hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait ceset, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda karaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.



Antalya ceset
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