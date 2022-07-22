Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:07

Mersin Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen ekipler, sulama kanalında mazgala takılmış erkek cesedini kanaldan çıkardı.

Ceset, kimlik tespiti için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Ökkeş Özoğulu'na ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.