Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında 45 yaşındaki Ökkeş Özoğulu'nun cesedi bulundu.

DHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:07
Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Mersin Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen ekipler, sulama kanalında mazgala takılmış erkek cesedini kanaldan çıkardı.

Ceset, kimlik tespiti için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Ökkeş Özoğulu'na ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mersin ceset
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