Antalya'da deprem!

Antalya'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 23:52
Antalya'da deprem!
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 37.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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