Antalya'da doktor darbedildi, şüpheli gözaltına alındı

01 Mart 2022 Salı, 19:06

Antalya’da bir hastanede yaşanan olayda Uzman Doktor Gaye Atak, muayene ettiği hasta tarafından darbedildi. G.Ş. isimli kadın hasta tarafından muayene başlangıcında yere yatırılıp darbedildiğini söyleyen Atak, yetkililerden destek istedi.

Sağ eli, sol omzu, sol orbita altında, saçlı derisinde ciddi ağrılar bulunan Atak, bu süreçte kendisine destek olan Kepez Devlet Hastanesi idarecilerine de teşekkür etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlanmış, gözaltı kararı verilmiş ve şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir” denildi.

EMNİYET PERSONELİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADINDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Twitter gündemde 1. sıraya yerleşen olay hakkında, Emniyet personeli olduğu iddia edilen bir kadının paylaşımı tepki çekti. İşte o paylaşım;

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMINI VE HESABINI SİLDİ

Sosyal medyada yoğun tepki alması üzerine, önce paylaşımını sildi ardından ise hesabını askıya aldı.