Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıtan veya kamu kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
TUTUKLANDILAR
Operasyonda şüpheliler A.N. ve C.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: #dolandırıcılık #dolandırıcı
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