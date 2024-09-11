Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 15:01

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıtan veya kamu kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda şüpheliler A.N. ve C.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.