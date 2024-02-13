Antalya’da eğitime 'yağış' engeli: Okullar 1 gün tatil edildi

Antalya’da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 07:51
Antalya’da eğitime 'yağış' engeli: Okullar 1 gün tatil edildi
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Antalya’da gece saatlerin etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu.

Valilik bünyesinden yapılan açıklama neticesinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.


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