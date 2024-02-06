Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 ilçede köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime 6 Şubat'ta ara verildi.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 00:02
Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
Abone Ol google-news

Ağrı'da Taşlıçay, Patnos, Tutak, Hamur ve Diyadin kaymakamlıklarınca yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Taşlıçay, Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi. Diyadin ilçesinde de Akyolaç, Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerindeki okullar yarın için tatil edildi.

Ayrıca Diyadin ve Tutak ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 6 Şubat'ta izinli sayılacak.


Ağrı haberleri Köy Okulları haberleri

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde okullar tatil edildi

Deprem bölgesinde okullar tatil edildi
Eğitime olumsuz hava engeli! O illerde okullar bugün de tatil...

Eğitime olumsuz hava engeli! O illerde okullar bugün de tatil...
Okullarda yarıyıl tatili sona erdi: İkinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak

Okullarda yarıyıl tatili sona erdi: İkinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon