Antalya'da ekiplerden baskın: 5 bin 105 kutu 'kaçak ilaç' ele geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla temin edilen ve eczane dışında satışı yasak olan 5 bin 105 kutu ilaç ele geçirildi.

Antalya'da ekiplerden baskın: 5 bin 105 kutu 'kaçak ilaç' ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:00

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunması ve kaçak ilaç ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Muratpaşa ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi.

GÖZALTILAR VAR

Depoda yapılan aramalarda, yasal tedarik zinciri dışına çıkmış ve farklı ambalajlarda satışa hazır halde bulunan çeşitli ilaçlara el konulurken C.B. ve yabancı uyruklu A.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, sahte, kaçak ve yasa dışı ilaç ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.


Etiketler: #Antalya

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