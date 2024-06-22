Antalya'da erkek vahşeti: Bıçakladığı kadının başında ölmesini bekledi
Antalya'da Abdülkadir Kocaoğlu (48), tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) bıçaklayıp öldürdü. Abdülkadir Kocaoğlu, polis gelene kadar cesedin başında bekledi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Abdülkadir Kocaoğlu, motosikletle takip ettiği Ayten Çağıran ile bir akaryakıt istasyonunda tartışmaya başladı. Kocaoğlu, Çağıran'ı bıçaklayarak, başında bekledi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri Kocaoğlu'nu yakalarken, sağlık ekibi Çağıran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri ve savcılığın çalışmalarının ardından Çağıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdülkadir Kocaoğlu ise polis merkezine götürüldü. Çağıran'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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