Antalya'da eşiyle tartışıp havaya ateş açan şahıs: 'Canımı sıkanları vuracağım'
Antalya'da eşiyle tartıştıktan sonra havaya tüfekle yedi el ateş açan şahıs için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplere 'Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım.' diye yanıt veren şahsı ekipler polis merkezine götürdü. İfadesinde bunalıma girdiğini belirten kişi, ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da, sokakta eşiyle tartışmasının ardından av tüfeğiyle 7 el havaya ateş açınca gözaltına alınan Hüseyin Z. (33), ifadesinin ardından serbest kaldı. Hüseyin Z., "Bunalıma girdim. Kalabalık dağılsın diye havaya birkaç el ateş açtım" dedi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta eşiyle tartışan Hüseyin Z., ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğini evden alarak, sokağa çıktı. Hüseyin Z.'nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin evin önüne geldiğini gören Hüseyin Z. teslim olurken tüfeği ise sakladı.
Polis ekipleri, Hüseyin Z.'ye av tüfeğinin nerede olduğunu sordu. Tüfeğin evde olduğunu öğrenen polis ekipleri, evden uzun namlulu av tüfeğini aldı.
'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA, CANIMI SIKANLARI VURACAĞIM'
Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü sırada gazetecilerin "Silahı internetten mi aldın?" sorusuna, "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş" diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine 'Hadi gidelim' diyerek ekip aracına yöneldi.
'KALABALIK DAĞILSIN DİYE ATEŞ AÇMIŞ'
Hüseyin Z., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Hüseyin Z. polisteki ifadesinde, "Sokakta eşimle tartıştım. Bunalıma girdim. Kalabalık dağılsın diye havaya birkaç el ateş açtım" dedi. Hüseyin Z., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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