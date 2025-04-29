Antalya'da faciadan dönüldü! Tur midibüsü devrildi, Rus uyruklu 18 turist yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde havalimanından yolcu alan tur midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18’i Rus uyruklu turist olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Antalya'da faciadan dönüldü! Tur midibüsü devrildi, Rus uyruklu 18 turist yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:23

Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı’nda sabah saatlerinde, havalimanından Rus turistleri alan 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu muz serasının yanına yan devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TOPLAMDA 19 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 25 Rus uyruklu yolcudan 18’i ve araç sürücüsüyle birlikte toplam 19 kişinin yaralandığı belirtildi.


Etiketler: #Antalya #manavgat

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