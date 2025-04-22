Antalya Gastronomi Festivali için geri sayım

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Böcek, dün düzenlediği basın toplantısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 9-11 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 4.’sünü gerçekleştirileceği festivali tanıttı. Festivalin destekçi kurumları ve Türkiye çapında tanınmış şeflerin de katıldığı toplantıda, bazı örnek tadımlar da yapıldı.

Açılışta konuşan Böcek, "Festival sayımızı 9'a çıkarttık. Dünyada 5, Avrupa'daki üçüncüyüz. 2025 yılında Çevre Başkenti ilan edildik. Örtüaltı tarımın yarısı Antalya'da yapılıyor. Geleneksel mutağı modern anlayışla birleştiriyoruz. Dünya çapında şefler ve gurmeler katılacak. Antalya'yı deniz, kum, güneş üçlüsünün dışına çıkaracağız. Gastronomi nin de merkezi yapacağız" dedi.

Tanınmış Şef Ömür Akkor da Antalya'nın yaklaşık 800 endemik bitkinin yetiştiği alan olduğunu söyledi. Kentin 19 ürününün coğrafi işaretli olduğunu belirten Akkor, "Ölçümüz şu, Belçika'nın bir, Almanya'nın 5 endemik türü var. Japonya'nın en iyi suşi restoranları Manavgat susamı kullanıyor. Bunların önemini kavramalı ve gastronomimizi geliştirmeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından şefler, Antalya'ya özgü ürünlerden özgün yemekler yaptı. Ardından festivalin sponsorlarından Yedi Mehmet'te katılımcılara Antalya yemekleri ikram edildi.