Antalya'da faciadan dönüldü: Turistleri taşıyan otobüs yangında kül oldu!

Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden Güney Koreli 25 turisti taşıyan tur otobüsü, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 14:04
Antalya'da faciadan dönüldü: Turistleri taşıyan otobüs yangında kül oldu!
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İstanbul, Kapadokya turu sonrası Antalya'ya gelen Güney Koreli 25 turist, konakladıkları otelden Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine gitmek için tur otobüsüyle yola çıktı.

Tahtalı Dağı'ndaki teleferiğin alt istasyonuna 4 kilometre kala, orman yolunda tur otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden bir turist, şoföre haber verdi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Otobüsü durduran şoför, rehber ve turistleri araçtan indirdi. Motor kısmından yayılan alev, kısa sürede otobüsü sardı. Şoför ve çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ve su tankeriyle yaptığı yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle yangını ormana sıçramadan söndürdü.

Yangında tur otobüsü kullanılamaz hale gelirken, turistler başka araçla otellerine gitti.


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