Antalya'da kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu: Uçağa yıldırım isabet etti

Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle korku dolu anla yaşandı. İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın kanat bölümüne Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 23:16
Antalya'da kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu: Uçağa yıldırım isabet etti
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Antalya'da sabah saatlerinden itibaren devam eden kuvvetli fırtınanın yanı sıra akşam saatlerinde yağış etkili olmaya başladı. Kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Çakırlar mevkisindeki tek katlı evin alüminyum çatısı uçtu. Bazı bölgelerde ağaçlar, tabelalar ile çöp konteynerleri devrildi, bazı ev ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

UÇAĞIN KANADINA YILDIRIM İSABET ETTİ

İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın kanat bölümüne Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmadı ancak yolcular kısa süre korku dolu anlar yaşadı.

Ayrıca bazı uçaklar iniş sırasında zorlandı ve havada tur attı.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçak iniş ve kalkışlarının devam ettiği bildirildi.


Antalya Antalya Havalimanı Yıldırım

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