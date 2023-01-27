Antalya'da çocuğa taciz soruşturmasında sessizlik hâkim
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Hasan- Fatma Çavlı İlkokulu’nda birinci sınıfa giden bir çocuğun dört öğrenci ve bir veli tarafından taciz edildiği iddia edildi.
Soruşturma aşamasındaki olayda 6 yaşındaki çocuğun annesi M.A., taciz şüphesiyle Antalya Adliyesi’nde şikâyette bulundu. M. A., çocuğuna 6. 7. ve 8. sınıftan dört çocuğun taciz edip şiddet uyguladığını iddia ederken A.D. isimli bir velinin de çocuğuna sistematik olarak cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. İddialara ilişkin iddialara Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmadı. Okul yönetiminin desteğinin olmadığını belirten anne M.A., sadece rehber öğretminin iki kere ne olduğunu sorduğunu belirtti.
Haberin ardından iddiaları Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sorduk. Bakanlık ve müdürlükten olayın henüz soruşturma aşamasında olduğunu ve bu aşamada açıklama yapmayacakları yanıtı geldi. Öte yandan iddiaların odağında olan Hasan- Fatma Çavlı İlkokulu’ndan da herhangi bir açıklama yapılmadı.
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