Antalya'da falezlerden denize düşmüştü... Üniversite öğrencisi 6 gündür aranıyor!

Muratpaşa ilçesinde otomobili ile falezlerden denize düşerek kaybolan üniversite öğrencisi Engin Ş.'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor.

Antalya'da falezlerden denize düşmüştü... Üniversite öğrencisi 6 gündür aranıyor!
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AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:27

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden 6 gün önce otomobiliyle denize düştüğü düşünülen Engin Ş., polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerince aranıyor.

Su altı görüntüleme cihazı yardımıyla çalışmalarını sürdüren ekiplere, havadan bir helikopter de destek veriyor. Şu ana kadar çalışmalarda Engin Ş.'ye ait bir ize rastlanılmadı.

NE OLMUŞTU?

Muratpaşa ilçesinde 25 Aralık akşamı meydana gelen olayda, 35 metre yükseklikteki falezlerden denize otomobil düştüğü ihbarı üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Çalışmalarda, suya gömülen ve hurdaya dönüşen 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşılmıştı. Vinç yardımıyla aracı denizden çıkaran ekipler, otomobili kullandığı düşünülen Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş.'yi bulamamıştı.


Etiketler: #Antalya #falez #otomobil #öğrenci

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