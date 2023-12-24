Antalya’da feci kaza… Otomobil çarptıktan sonra üzerinden 2 araç geçmiş
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpan otomobil sürücüsünün kazanın ardından durmayarak yoluna devam ettiği, 112’yi aradıktan sonra polis karakoluna teslim olduğu bildirildi. Kazada, çarpma sonrası motosiklet sürücüsünün üzerinden 2 aracın daha geçtiği belirlendi.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat’a seyir halindeki Mustafa Emre Kaya’nın kullandığı 07 BIF 505 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Mahallesi Işıklı kavşağında sahil tarafından gelip kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan İbrahim Dağdaş’ın kullandığı motosiklete çarptı.
Otomobil sürücüsü olay yerinde durmayarak yoluna devam ederken, aynı otomobil sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaşamını yitiren 44 yaşındaki İbrahim Dağdaş’ın Aşağı Işıklar altında bulunan mahalledeki bir yakınının düğününden evine dönmekte olduğu bildirildi.
Kazanın meydana geldiği yerin yakınında düğünde bulunan İbrahim Dağdaş’ın akrabaları kazanın hemen ardından olay yerine geldi. Dağdaş’ın yakınları feryat edip, ağıtlar yakarken, fenalaşan kız kardeşi ise 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇMİŞ
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosiklete çarpan otomobilin durmadan yoluna devam ettiği, arkadan gelen 2 otomobilin de yerde yatan İbrahim Dağdaş’ın üzerinden geçtiği görüldü.
Diğer taraftan, motosiklete çarpan otomobil sürücüsünün korkuyla olay yerinden ayrılırken 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kazayı bildirdiği, ardından da polis karakoluna giderek motosiklete çarptığını söyleyip teslim olduğu, buradan Merkez Jandarma Karakoluna götürüldüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, yerde yatan İbrahim Dağdaş’ın üzerinden geçen diğer 2 otomobilin de bulunması için çalışma başlattı.
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