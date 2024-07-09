Antalya'da feci kaza: TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:05

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:13

Feci kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 33 ANC 249 plakalı TIR ile seyir halinde olan Kemal S., ilk aralıktan dönemeyince araçla geri geri gelmeye başladı.

Bu sırada aynı cadde üzerinde 07 KK 249 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Gürkan E., kendisine doğru gelen TIR'ı görünce yavaşlayamadı ve otomobili ile aracın dorsesinin altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışma olmadığını, sürücünün yaralanmadığını görünce kaza yerini emniyet ekiplerine teslim etti.

'ANCAK KENDİMİ KURTARABİLDİM'

Hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıkan Gürkan E. "TIR geri geri geldi. Önümdeki minibüs çarpmadan sola kırdı, kendisini kurtarabildi. Ben ancak kendimi kurtarabildim" dedi.

Trafik polislerinin tutanak tutmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla caddeden çekildi, yol trafiğe açıldı.