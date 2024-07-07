Antalya'da orman yangını!
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahaleye başladı.
Yerleşim yerleri ve sera alanlarının yakınında çıkan yangının kontrol altına alınması için 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- Skandal paylaşım üzerine soruşturma
- Taraftarlardan UEFA'ya tepki
- Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal paylaşım!
- Buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde
- İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı!
- 'Önlem alınmazsa gelecekte su basacak'
- Arda Güler'den bir rekor daha!
- Türkiye'de ilk defa ekildi: Hasadını müşteri yapıyor!