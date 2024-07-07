Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 14:02
Antalya'da orman yangını!
Abone Ol google-news

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahaleye başladı.

Yerleşim yerleri ve sera alanlarının yakınında çıkan yangının kontrol altına alınması için 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle çalışmalar sürüyor.


Antalya haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de orman yangını: 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını: 3 saatte kontrol altına alındı
Balıkesir'de iki ilçede orman yangını!

Balıkesir'de iki ilçede orman yangını!
Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler