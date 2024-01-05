Antalya'da feci olay... Otomobil, otobüs durağına daldı!

Durakta otobüs beklerken otomobilin çarptığı Fatma Keser ile eşi Hüseyin Keser yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:14
Antalya'da feci olay... Otomobil, otobüs durağına daldı!
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde saat 14.30 sularında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; durakta otobüs bekleyen Fatma Keser (65) ve Hüseyin Keser (66) çifti ile Mavi Alihan’a (54) sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 07 BCL 913 plakalı otomobil çarptı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR!

Keser çifti ile Alihan, çarpmanın şiddetiyle savrulurken, sürücü ile yanındaki kişi kaza sonrası kaçtı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Keser çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mavi Alihan ise, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan sürücü ile yanındaki kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


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