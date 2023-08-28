Beyoğlu'nda otobüs durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:00
Beyoğlu'nda otobüs durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı
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Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında; yolcu güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.

ŞOFÖR ORTADAN KAYBOLDU

Kazada 2 kişi yaralanırken çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu.

İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki yurttaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı.

O anlar çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.


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