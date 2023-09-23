Antalya'da festival yeri tartışması
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi bu yıl sekizincisi düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Attalos Heykeli, Tek Kapalı Han, Eski Balık Pazarı gibi kent içi alanların festival için 26-29 Ekim tarihleri arasında tahsis edilmesini istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise istenen tarihler arasında Cumhuriyet’in 100. yılı için etkinlikler düzenleneceğini belirterek alanların tahsis edilemeyeceği bildirdi.
Kentte 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak Altın Portakal Film Festivali nedeniyle Kaleiçi Old Town Festivali’nin tarihini 12-15 Ekim’den 26-29 Ekim’e çeken Muratpaşa Belediyesi festivali yine Kaleiçi’nde ancak ilçe belediyesinin kendi sorumluluk alanında kalan yerlerde yapacak.
Ulaştığımız Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, “Festivali başka bir yerde yapmamız söz konusu olamaz” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, “Kasıtlı olarak yer vermeme ya da tahsis etmeme gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.
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Altın Portakal Film Festivali FESTival Film Festivali Antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi
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