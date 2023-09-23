Antalya'da festival yeri tartışması

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Kentte 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak Altın Portakal Film Festivali nedeniyle Kaleiçi Old Town Festivali’nin tarihini 12-15 Ekim’den 26-29 Ekim’e çeken Muratpaşa Belediyesi festivali yine Kaleiçi’nde ancak ilçe belediyesinin kendi sorumluluk alanında kalan yerlerde yapacak.

Ulaştığımız Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, “Festivali başka bir yerde yapmamız söz konusu olamaz” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, “Kasıtlı olarak yer vermeme ya da tahsis etmeme gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.