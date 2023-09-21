Barış Terkoğlu: İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, İYİ Parti‘nin Antalya Belediye Başkanı adayının eski MHP milletvekili Nesrin Ünal olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:32
Barış Terkoğlu: İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ümit Özlale olacağına ilişkin açıklamasının ardından gözler İYİ Parti’ye çevrildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu Halk TV'de yaptığı açıklamada dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Terkoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

“İYİ Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre; Antalya’da Nesrin Ünal İYİ Parti’nin adayı olarak açıklanacak. Antalya millet ittifakının önde olduğu bir yer. İlerleyen günlerde İYİ Parti’nin Antalya Belediye Başkanlığına aday ismin Nesrin Ünal olduğu da Akşener tarafından açıklanacaktır.”


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Barış terkoğlu İyi Parti Nesrin Ünal

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